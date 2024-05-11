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Унаслідок обстрілів Херсонщини постраждали четверо людей

Окупанти поцілили житлові квартали населених пуктів Херсонщини.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Садове, Антонівка, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Берислав, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Тягинка, Архангельське. 

Також ворог скинув по Херсону керовані авіабомби, повідомлє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю. Також побиті складське приміщення та приватні автомобілі", — повідомив він.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

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