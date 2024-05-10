Генштаб ЗСУ розповів, що зараз відбувається на Харківщині

Наразі на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве", - йдеться в дописі Генштабу у фейсбуці.

Командування запевнило, що Сили оборони України "діють на підготовлених оборонних рубежах".

"Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - додали у Генштабі.

Ситуація на Харківщині. Що відомо?