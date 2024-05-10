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Волошин: Росія намагається змусити ЗСУ відтягнути сили з Донбасу на Харківський напрямок

За допомогою інформаційних вкидів росіяни намагаються посіяти паніку серед українців.

Волошин: Росія намагається змусити ЗСУ відтягнути сили з Донбасу на Харківський напрямок
Фото: Донецька обр ТрО

Росія, за допомогою дезінформації, намагається посіяти паніку серед українців та змусити українські війська відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net .

"Ворог докладає зусиль, серед іншого – в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку та змусити нас відтягнути сили й засоби на Харківщину з Донеччини й Луганщини", – заявив він.

Волошин підкреслив, що Сили оборони готові до ворожих провокацій, ситуація наразі контрольована.

Варто зазначити, що Кремль поставив "дедлайн" російській армії щодо захоплення Часового Яру до 9 травня. Однак, ворогу не вдалося реалізувати плани вищого керівництва Москви. У Центрі Дезінформації закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам. 

"Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів протягом дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела", – наголосив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

  • Командувач Сухопутніх військ Олександр Павлюк вважає, що Росія й надалі зосереджуватиметься на Луганську та Донецьку, східних районах, на які припав основний тягар війни. Але розвідка припускає, що російські війська незабаром посилять оборону, атакуючи північно-східні райони Харкова та Сум. 
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