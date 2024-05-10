Волошин: Росія намагається змусити ЗСУ відтягнути сили з Донбасу на Харківський напрямок

Росія, за допомогою дезінформації, намагається посіяти паніку серед українців та змусити українські війська відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net .

"Ворог докладає зусиль, серед іншого – в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку та змусити нас відтягнути сили й засоби на Харківщину з Донеччини й Луганщини", – заявив він.

Волошин підкреслив, що Сили оборони готові до ворожих провокацій, ситуація наразі контрольована.

Варто зазначити, що Кремль поставив "дедлайн" російській армії щодо захоплення Часового Яру до 9 травня. Однак, ворогу не вдалося реалізувати плани вищого керівництва Москви. У Центрі Дезінформації закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам.

"Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів протягом дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела", – наголосив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Міноборони підтвердило, що близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони. Захисники не втратили жодного метра нашої землі. Вони відбили наступ, але тривають бої різної інтенсивності. Для оборонців відправили додаткові резерви.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масовані обстріли Харківщини, а також активізацію ворожих ДРГ на півночі регіону.

Президент Володимир Зеленський констатував новий наступ ворога на кордоні з Харківською областю. Там тривають бої різної інтенсивності.