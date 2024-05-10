Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Від ранку Росія масовано обстрілює Харківську область. Загинули цивільні

Також є поранені. 

Від ранку Росія масовано обстрілює Харківську область. Загинули цивільні
Армія окупантів
Фото: змі окупантів

Сьогодні, 10 травня, прикордонні громади Харківської області перебувають під посиленими масовими ворожими атаками. Загинули і поранені цивільні люди.

О 9:45 росіяни обстріляли Бугаївку Вовчанської громади. Там пошкоджено приватний будинок, без потерпілих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Близько 10 ранку ворог обстріляв Вовчанськ, внаслідок чого поранені двоє.

О 12:50 внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки загинув 55-річний цивільний чоловік.  

"13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку – поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм – один із них під завалами будинку", – повідомив Синєгубов. 

Що відбувається в Харківській області

Вранці голова Харківської ОВА повідомив про спроби прориву кордону російськими ДРГ. Він також заявив про посилення обстрілів. 

Згодом Міністерство оборони підтвердило атаки росіян. Близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони. Захисники не втратили жодного метра нашої землі. Вони відбили наступ, але тривають бої різної інтенсивності. Для оборонців відправили додаткові резерви.

Мешканці Харківської області можуть евакуюватися, звернувшись за номером 0-800-33-92-91. 

Президент Володимир Зеленський констатував новий наступ ворога на кордоні з Харківською областю, писало Суспільне. Станом на день 10 травня тривав жорсткий артилерійський бій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies