Від ранку Росія масовано обстрілює Харківську область. Загинули цивільні

Також є поранені.

Сьогодні, 10 травня, прикордонні громади Харківської області перебувають під посиленими масовими ворожими атаками. Загинули і поранені цивільні люди.

О 9:45 росіяни обстріляли Бугаївку Вовчанської громади. Там пошкоджено приватний будинок, без потерпілих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Близько 10 ранку ворог обстріляв Вовчанськ, внаслідок чого поранені двоє.

О 12:50 внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки загинув 55-річний цивільний чоловік.

"13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку – поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм – один із них під завалами будинку", – повідомив Синєгубов.

Що відбувається в Харківській області

Вранці голова Харківської ОВА повідомив про спроби прориву кордону російськими ДРГ. Він також заявив про посилення обстрілів.

Згодом Міністерство оборони підтвердило атаки росіян. Близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони. Захисники не втратили жодного метра нашої землі. Вони відбили наступ, але тривають бої різної інтенсивності. Для оборонців відправили додаткові резерви.

Мешканці Харківської області можуть евакуюватися, звернувшись за номером 0-800-33-92-91.

Президент Володимир Зеленський констатував новий наступ ворога на кордоні з Харківською областю, писало Суспільне. Станом на день 10 травня тривав жорсткий артилерійський бій.