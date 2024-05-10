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Зеленський: Росія почала нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку

Українські війська заздалегідь були готові до наступу ворога на цьому напрямку.

Зеленський: Росія почала нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку
Володимир Зеленський у Хмельницькому 3 травня 2024 року
Фото: ОПУ

Під час спільного брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала наступ на Харківську область, однак про плани ворога було відомо.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією", – заявив президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що важливим є той факт, що ворог може й надалі стягувати на Харківський напрямок свої війська.

"Наші військові, військове командування знали про це (імовірний наступ, – ред.) і розраховували свої сили, щоб зупинити їх. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. З артилерійським вогнем. І на цей час ми їх зупинили", – додав глава держави.

Також президент повідомив про спроби Росії розширити фронт в Донецькій області.

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