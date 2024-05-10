Обстріли Дніпропетровщини: ворог атакував Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією

Впродовж дня, 10 травня, російська армія півтора десятки разів атакувала Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор цілив по району півтора десятки разів – дронами-камікадзе та артилерією. Люди неушкоджені. А от без руйнувань не минулося", — зазначив глава військової адміністрації.

Пошкоджень зазнали приватний будинок, комунальний заклад та господарська споруда. Також зачепило газогін і лінію електропередач.

Наслідки обстрілів уточнюються.