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Обстріли Дніпропетровщини: ворог атакував Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією

Пошкоджені житлові будинки та комунальний заклад.

Обстріли Дніпропетровщини: ворог атакував Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією
обстріли Нікопольського району
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня, 10 травня, російська армія півтора десятки разів атакувала Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор цілив по району півтора десятки разів – дронами-камікадзе та артилерією. Люди неушкоджені. А от без руйнувань не минулося", — зазначив глава військової адміністрації.

Пошкоджень зазнали приватний будинок, комунальний заклад та господарська споруда. Також зачепило газогін і лінію електропередач.

Наслідки обстрілів уточнюються.

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