Обстріли Дніпропетровщини: ворог атакував Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією

Впродовж дня, 10 травня, російська армія півтора десятки разів атакувала Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Агресор цілив по району півтора десятки разів – дронами-камікадзе та артилерією. Люди неушкоджені. А от без руйнувань не минулося", — зазначив глава військової адміністрації.
Пошкоджень зазнали приватний будинок, комунальний заклад та господарська споруда. Також зачепило газогін і лінію електропередач.
Наслідки обстрілів уточнюються.