Росіяни намагаються прорвати лінію оборони у Серебрянському лісі, — речник ОСУВ "Хортиця"

Ворог проводить від 10 до 20 штурмів на день, однак — безуспішно.

Російська армія не припиняє штурмові дії на Луганщині, зокрема, біля Невського та в Серебрянському лісі. Також, щоб покращити своє тактичне положення, ворог систематично обстрілює Макіївку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише Армія.Інформ.

"Окупанти намагаються прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Силам оборони в Серебрянському лісництві. Ворог намагається прорвати лінію оборони українських захисників у районі населених пунктів Терни та Невське задля того, щоб далі вийти в район Лиману, успіху не має", — розповів Волошин.

За словами речника, ворог здійснює близько 20 штурмів на день, здебільшого атакує піхотою, іноді — за допомогою важкої техніки.

"Поблизу Тернів прорвати оборону не вдалося, нашим оборонцям вдалося відтіснити ворога. Бійці намагаються вибити росіян із панівних висот та завадити роботі ворожих безпілотників", — додав військовий.