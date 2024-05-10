Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нові деталі спецоперації "Прапор", під час якої українських десантників врятували з окупованих територій.

За даними ГУР, основна частина спецоперації відбувалася у 2023 році й закінчилась успішним виведенням на підконтрольні Україні території двох десантників, які отримали важкі поранення в боях на Луганщині та майже півтора року перебували у тилу ворога.

В окупації бійців прихистили громадяни України, які надали воїнам прихисток, медичну допомогу, їжу та зв'язок.

"Десантники від самого початку перебували на зв’язку з Силами безпеки та оборони України ― передавали координати місць розташування противника на окупованих територіях та іншу важливу інформацію, що дозволила не тільки знищити значні сили загарбників, а й врятувати життя українським воїнам, які в цей час вели бойові дії на сході України", - повідомила розвідка.

Після часткового відновлення бійців вирішили провести спеціальну операцію з їхнього порятунку та евакуації. У підготовці та реалізації місії брали участь спецпризначенні ГУР, спецпідрозділ ВМС «Ангели» та командування Десантно-штурмових військ. Українська розвідка відзначила, що до проведення операції долучився громадянин Росії Дмитро, якого мобілізували до російських збройних сил. Росіянин звернувся у проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить». Тоді оперативники ГУР, котрі займаються виведенням через лінію фронту таких росіян, вирішили залучити Дмитра до спецоперації. "У межах місії виготовили фальшиві документи для десантників, які доставили Дмитру з території Росії. Також йому передали евакуаційний маршрут та паролі для проходження блокпостів. Дмитро дістав для українських десантників російську форму та спорядження, а також автомобіль, на якому вони пересувались тимчасово окупованими територіями", - оприлюднили подробиці в ГУР.