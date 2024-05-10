Президент провів тривалу нараду з командою, яка готує Саміт миру з української сторони

Президент Володимир Зеленський 10 травня провів детальну і тривалу нараду з командою, яка готує Саміт миру з української сторони.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Організація Саміту вже опрацьована. У нас ще є завдання – щоб кожен лідер міг проявити свою ефективність заради спільних інтересів", - повідомив Президент.

Зеленський нагадав, що Росія намагається зірвати захід. "Що більш змістовним буде Саміт, то ближчим буде мир. Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й далі пробувати зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами. Ми повинні цього не допустити. Зробити все для цього", - додав глава держави.