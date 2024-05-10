​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
ГоловнаПолітика

Президент провів тривалу нараду з командою, яка готує Саміт миру з української сторони

"Організація Саміту вже опрацьована", - повідомив Зеленський.

Президент провів тривалу нараду з командою, яка готує Саміт миру з української сторони
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський 10 травня провів детальну і тривалу нараду з командою, яка готує Саміт миру з української сторони. 

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Організація Саміту вже опрацьована. У нас ще є завдання – щоб кожен лідер міг проявити свою ефективність заради спільних інтересів", - повідомив Президент.

Зеленський нагадав, що Росія намагається зірвати захід. "Що більш змістовним буде Саміт, то ближчим буде мир. Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й далі пробувати зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами. Ми повинні цього не допустити. Зробити все для цього", - додав глава держави.

  • Напередодні Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати проведення заходу через спроби збільшити тиск на фронті, розпочати нові наступальні дії, а також через різні маніпуляції в політиці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies