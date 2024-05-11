«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
Не заборонено, але соромно: чесно говоримо про аборт в Україні. Досвід жінок і відповіді лікарки
Не заборонено, але соромно: чесно говоримо про аборт в Україні. Досвід жінок і відповіді лікарки
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани заявили, що батальйон росіян відмовився атакувати Харківщину

Частина військових не захотіли йти "в один кінець".

Партизани заявили, що батальйон росіян відмовився атакувати Харківщину
Фото: Генштаб

Партизанський рух "Атеш" на своїй сторінці у Telegram повідомив, що один із мотострілкових батальйонів 44 армійського корпусу армії РФ відмовився виконувати наказ командування щодо наступу на Харківщину.

За словами інформатора руху в російському війську, окупанти були свідками невдалих дій диверсійно-розвідувальних груп і розуміли, що на кордоні є якісні укріплення. Вони "не захотіли йти в один кінець за будь-які гроші".

Партизани також стверджують, що росіяни почали позначати свою техніку новим знаком - замість літери Z чи V на танках тепер змушують малювати ромб з хрестом. Фарбу для того, щоб робити ці позначки, окупантам доводиться купувати самостійно, фінансування на це не передбачене. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies