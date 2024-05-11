Партизани заявили, що батальйон росіян відмовився атакувати Харківщину

Партизанський рух "Атеш" на своїй сторінці у Telegram повідомив, що один із мотострілкових батальйонів 44 армійського корпусу армії РФ відмовився виконувати наказ командування щодо наступу на Харківщину.

За словами інформатора руху в російському війську, окупанти були свідками невдалих дій диверсійно-розвідувальних груп і розуміли, що на кордоні є якісні укріплення. Вони "не захотіли йти в один кінець за будь-які гроші".

Партизани також стверджують, що росіяни почали позначати свою техніку новим знаком - замість літери Z чи V на танках тепер змушують малювати ромб з хрестом. Фарбу для того, щоб робити ці позначки, окупантам доводиться купувати самостійно, фінансування на це не передбачене.