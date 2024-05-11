Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Не заборонено, але соромно: чесно говоримо про аборт в Україні. Досвід жінок і відповіді лікарки
Не заборонено, але соромно: чесно говоримо про аборт в Україні. Досвід жінок і відповіді лікарки
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд виніс вирок клірику УПЦ МП з Хмельницького, який побив військового

Священник перебуватиме під пробаційним наглядом і заплатить чималу компенсацію потерпілому.

Суд виніс вирок клірику УПЦ МП з Хмельницького, який побив військового
Фото: Facebook

Адвокат військовослужбовця Артура Ананьєва, якого у квітні минулого року у Хмельницькому побив клірик УПЦ МП, повідомив у Facebook про завершення судового розгляду цього інциденту.

Священник Свято-Покровського собору Ігор Слободян отримав від Феміди пробаційний нагляд тривалістю 1 рік і 6 місяців. В цей період до нього будуть застосовані обмеження прав і свобод, зокрема на вільне пересування.

Також Слободян заплатить майже 38 тисяч гривень відшкодування потерпілому за лікування і 50 тисяч гривень у вигляді компенсації за моральну шкоду.

  • Клірик накинувся на військового після того, як той поставив парафіянам запитання "Скільки ще людей мають загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?" 
  • Громада собору після інциденту ухвалила рішення перейти до автокефальної Православної церкви України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies