Суд виніс вирок клірику УПЦ МП з Хмельницького, який побив військового

Адвокат військовослужбовця Артура Ананьєва, якого у квітні минулого року у Хмельницькому побив клірик УПЦ МП, повідомив у Facebook про завершення судового розгляду цього інциденту.

Священник Свято-Покровського собору Ігор Слободян отримав від Феміди пробаційний нагляд тривалістю 1 рік і 6 місяців. В цей період до нього будуть застосовані обмеження прав і свобод, зокрема на вільне пересування.

Також Слободян заплатить майже 38 тисяч гривень відшкодування потерпілому за лікування і 50 тисяч гривень у вигляді компенсації за моральну шкоду.