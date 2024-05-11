Суд виніс вирок клірику УПЦ МП з Хмельницького, який побив військового

Адвокат військовослужбовця Артура Ананьєва, якого у квітні минулого року у Хмельницькому побив клірик УПЦ МП, повідомив у Facebook про завершення судового розгляду цього інциденту.
Священник Свято-Покровського собору Ігор Слободян отримав від Феміди пробаційний нагляд тривалістю 1 рік і 6 місяців. В цей період до нього будуть застосовані обмеження прав і свобод, зокрема на вільне пересування.
Також Слободян заплатить майже 38 тисяч гривень відшкодування потерпілому за лікування і 50 тисяч гривень у вигляді компенсації за моральну шкоду.
- Клірик накинувся на військового після того, як той поставив парафіянам запитання "Скільки ще людей мають загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"
- Громада собору після інциденту ухвалила рішення перейти до автокефальної Православної церкви України.