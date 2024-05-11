​Прем'єр Польщі анонсував укріплення східного кордону через "прогресуючу гібридну війну"

Туск сказав командувачам армії, що немає одних обмежень у ресурсах, коли справа торкається безпеки Польщі.

Глава польського уряду Дональд Туск на зустрічі з прикордонниками, поліцією і солдатами армії Польщі

Польща буде укріплювати свій східний кордон - із Білоруссю, який є водночас і східним кордоном Євросоюзу. Все через проблему з мігрантами із Білорусі.

Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск на зустрічі зі солдатами польської армії, а також прикордонниками і поліцією, передає РАР.

Туск відзначив, що польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної міграції.

"Насправді ми маємо справу з прогресуючою гібридною війною. Я хочу, щоб тут не було жодних сумнівів - країна з усе більш агресивними намірами щодо Польщі, така як Білорусь, організовує цю практику на польському і кордоні і, відповідно, тут необхідна співпраця всіх служб, які відповідають не лише за безпеку кордонів, а й за безпеку всієї держави", - наголосив Туск.

Глава польського уряду повідомив, що влада почала роботу над сучасними укріпленнями вздовж усього кордону. "Це не тільки внутрішній кордон Польщі, а й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що Європі доведеться - і я знаю, що саме цього ми доб'ємося - інвестувати у нашу безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі і безпеку нашого кордону", - наголосив Туск.

За словами польського прем'єра, він сказав командувачам армії, що немає одних обмежень у ресурсах, коли справа торкається безпеки Польщі.

Туск наголосив на необхідності внести зміни у законодавство, аби вони забезпечили солдатам і офіцерам "повне відчуття правового захисту" у їхній роботі на кордоні.