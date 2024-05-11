Удвічі зросла кількість українських чоловіків, які нелегально перетинають кордон Словаччини

Від початку вторгнення РФ реадмісії іммігрантів з країни не було.

Кількість українських чоловіків призовного віку, які нелегально перетинають кордон Словаччини, зросла майже вдвічі.

Про це повідомила речниця прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперніцка, пише видання Agepres.

За перші чотири місяці цього року на кордоні затримали 338 українців проти 166 за аналогічний період 2023 року.

“У перший тиждень травня ми заарештували 45 чоловіків”, ‒ сказала Коперніцка.

Українців, які перетинають кордон, спочатку поміщають в профілактичний ізолятор, вони потім отримують вид на проживання в Словаччині і людей звільняють.

“Від початку війни реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було”, – сказала вона.

У березні словацький кордон також перетнув український прикордонник без зброї та в цивільному.

За даними прикординників, з початку вторгнення Росії в Україну два роки на кордоні затримали 1484 українців.