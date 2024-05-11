Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
ГоловнаСуспільствоВійна

Удвічі зросла кількість українських чоловіків, які нелегально перетинають кордон Словаччини

Від початку вторгнення РФ реадмісії іммігрантів з країни не було.

Кількість українських чоловіків призовного віку, які нелегально перетинають кордон Словаччини, зросла майже вдвічі. 

Про це повідомила речниця прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперніцка, пише видання Agepres.

За перші чотири місяці цього року на кордоні затримали 338 українців проти 166 за аналогічний період 2023 року.

“У перший тиждень травня ми заарештували 45 чоловіків”, ‒ сказала Коперніцка.

Українців, які перетинають кордон, спочатку поміщають в профілактичний ізолятор, вони потім отримують вид на проживання в Словаччині і людей звільняють.

“Від початку війни реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було”, – сказала вона.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У березні словацький кордон також перетнув український прикордонник без зброї та в цивільному.

За даними прикординників, з початку вторгнення Росії в Україну два роки на кордоні затримали 1484 українців.

  • З початку повномасштабного російського вторгнення північний кордон Румунії незаконно перетнули 11 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. 19 українців загинули, намагаючись переплисти Тису або втікаючи через Карпати.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies