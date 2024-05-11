Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 у червні-липні, ‒ Reuters

Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні.
Про це пише Reuters з посиланням на українського військового високопосадовця.
Джерело не повідомило, яка країна постачатиме літаки.
Наразі відправити F-16 в Україну зобов’язалися Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.
Цього тижня речник ВПС Ілля Євлаш заявив, що деякі українські пілоти завершують підготовку з керування бойовими літаками.
- Вчора стало відомо, що Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації.
- Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні восени після Данії.
- Раніше стало відомо, що Бельгія вирішила прискорити постачання своїх F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.
- У квітні нідерландські F-16 прибули до Європейського навчального центру в Румунії.
- У березні американська газета New York Times написала, що Україна може отримати шість F-16 до літа і розгорнути перші вже у липні. До польотів на них будуть готові 12 українських пілотів.