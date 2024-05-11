Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 у червні-липні, ‒ Reuters

Наразі відправити F-16 в Україну зобов’язалися Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.

Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні.

Про це пише Reuters з посиланням на українського військового високопосадовця.

Джерело не повідомило, яка країна постачатиме літаки.

Наразі відправити F-16 в Україну зобов’язалися Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Цього тижня речник ВПС Ілля Євлаш заявив, що деякі українські пілоти завершують підготовку з керування бойовими літаками.