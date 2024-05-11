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Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 у червні-липні, ‒ Reuters

Наразі відправити F-16 в Україну зобов’язалися Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 у червні-липні, ‒ Reuters
Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.
Фото: EPA/UPG

Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні.

Про це пише Reuters з посиланням на українського військового високопосадовця.

Джерело не повідомило, яка країна постачатиме літаки.

Наразі відправити F-16 в Україну зобов’язалися Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Цього тижня речник ВПС Ілля Євлаш заявив, що деякі українські пілоти завершують підготовку з керування бойовими літаками.

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  • Вчора стало відомо, що Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації.
  • Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні восени після Данії.
  • Раніше стало відомо, що Бельгія вирішила прискорити постачання своїх F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.
  • У квітні нідерландські F-16 прибули до Європейського навчального центру в Румунії.
  • У березні американська газета New York Times написала, що Україна може отримати шість F-16 до літа і розгорнути перші вже у липні. До польотів на них будуть готові 12 українських пілотів.
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