Росіяни посилили фільтраційні заходи на окупованій території Україні

Насамперед йдеться про ретельні догляди на блокпостах.

На окупованій території України росіяни посилили фільтраційні заходи, повідомили у Центрі національного спротиву.

Насамперед йдеться про ретельні догляди на блокпостах. Загарбники ретельно перевіряють особисті речі та документи мешканців півдня України.

“Такі заходи окупанти разом із представниками РОА та місцевими колаборантами проводять з метою виявлення людей з проукраїнськими позиціями”, ‒ зазначили у ЦНС.

На підприємствах, установах, організаціях збираються списки для того, щоб дізнатися, хто ще не отримав російський паспорт. Ворог також робить побудинкові обходи, щоб дізнаватися, хто отримав, хто не отримав цей “документ”.

На Луганщині, нібито в межах протидиверсійних заходів, вивозять місцевих фермерів за проукраїнську позицію.