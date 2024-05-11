Головне за ніч та ранок суботи, 11 травня: 9 відбитих атак на Слобожанському напрямку, 1320 ліквідованих окупантів

Нічна повітряна атака, 104 бойових зіткнення, понад 40 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Служба безпеки України запобігла терактам, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня.

Про це LB.ua повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", — зазначив Дехтяренко.

Деталі спецоперації в СБУ пообіцяли розповісти згодом.

Оперативники та аналітики ідентифікували воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Україну "кинджалами". У списку ідентифікованих осіб 29 окупантів командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку, йдеться у повідомленні Генерального управління розвідки.

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф. Також ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку. 44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 01 грудня 2021 року", — ідеться у повідомленні.

Місце постійної дислокації ідентифікованих військових — аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ.

Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 104 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Слобожанському напрямку наші воїни відбили дев'ять атак у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області, Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 18 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки у районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1320 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 481 030 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

З Харківської області евакуювали загалом 1775 людей, повідомила Харківська ОВА.

1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами.

За добу ударів по Харкову не зафіксовано.

Більше інформації – в новині.

Радник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу заявив, що частина зброї з пакету допомоги від США, схваленого одразу після рішення Конгресу про безпекове фінансування, вже на українських позиціях.

Як пише Укрінформ, відносно швидких поставок вдалося досягти завдяки розміщенню озброєння заздалегідь на складах у Європі. Проте деяким видам обладнання знадобиться більше часу на транспортування. Про що конкретно зі зброї йдеться в обох випадках, радник вирішив не говорити з міркувань безпеки.

За словами Кірбі, Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидше надіслати усе потрібне на фронт в Україну. Наразі триває робота над попереднім пакетом, але нова допомога на суму 400 мільйонів доларів теж буде у фокусі уваги міністерства оборони, щоб процес її отримання був якомога менш тривалим.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!