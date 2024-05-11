Окупанти продовжують штурмувати район Невського на Луганщині, — ОВА

Російська армія била по Невському з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Ворожа армія минулої доби на Луганщині обстрілювала Невське з артилерії, мінометів та РСЗВ.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"З артилерії ворог відкрив вчора вогонь по прифронтовому Невському – найбільш заселеному населеному пункту деокупованої частини Луганщини. Унаслідок обстрілів сталися 10 вибухів. Пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків", — зазначає Лисогор.

У населеному пункті пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків. Загиблих і поранених немає.

З артилерії та мінометів ворог бив по Стельмахівці та Куземівці. Також Сили оборони відбили ворожі атаки біля Стельмахівки, Макіївки, Білогорівки.