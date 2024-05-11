Окупанти продовжують штурмувати район Невського на Луганщині, — ОВА

Ворожа армія минулої доби на Луганщині обстрілювала Невське з артилерії, мінометів та РСЗВ.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"З артилерії ворог відкрив вчора вогонь по прифронтовому Невському – найбільш заселеному населеному пункту деокупованої частини Луганщини. Унаслідок обстрілів сталися 10 вибухів. Пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків", — зазначає Лисогор.
У населеному пункті пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків. Загиблих і поранених немає.
З артилерії та мінометів ворог бив по Стельмахівці та Куземівці. Також Сили оборони відбили ворожі атаки біля Стельмахівки, Макіївки, Білогорівки.
- Раніше у ЗСУ повідомляли, що російська армія не припиняє штурмові дії на Луганщині, зокрема, біля Невського та в Серебрянському лісі. Також, щоб покращити своє тактичне положення, ворог систематично обстрілює Макіївку.