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Російська армія знову обстріляла прикордоння Сумської області

Під обстрілами опинилися шість громад.

Російська армія знову обстріляла прикордоння Сумської області
Фото: АрміяInform

Російські війська упродовж доби продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області, обстрілів зазнали шість громад, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади", — ідеться в повідомленні.

Мінометного обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська та Есманьська громади.

Під артилерійським вогнем перебували Миропільська  і Хотінська  громади.

  • Внаслідок артобстрілу Есманської громади на Сумщині загинула жінка та отримала поранення її онука.
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