Російська армія знову обстріляла прикордоння Сумської області

Російські війська упродовж доби продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області, обстрілів зазнали шість громад, повідомляє ОВА.
"Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади", — ідеться в повідомленні.
Мінометного обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська та Есманьська громади.
Під артилерійським вогнем перебували Миропільська і Хотінська громади.
- Внаслідок артобстрілу Есманської громади на Сумщині загинула жінка та отримала поранення її онука.