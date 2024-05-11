Російська армія знову обстріляла прикордоння Сумської області

Під артилерійським вогнем перебували Миропільська і Хотінська громади.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади", — ідеться в повідомленні.

Під обстрілами опинилися шість громад.

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