Унаслідок обстріли Харківщини загинуло три людини

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Унаслідок обстрілів росіянами Харківської області загинуло три людини.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Через постійні обстріли з боку армії рф троє мирних жителів області загинули”, ‒ йдеться у повідомленні.

Дев'ять мешканців області поранені. Серед травмованих ‒ 11-річна дитина.

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Протягом минулої доби військові РФ завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.