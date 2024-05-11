Унаслідок обстріли Харківщини загинуло три людини

Унаслідок обстрілів росіянами Харківської області загинуло три людини.
Про це повідомили у Національній поліції України.
“Через постійні обстріли з боку армії рф троє мирних жителів області загинули”, ‒ йдеться у повідомленні.
Дев'ять мешканців області поранені. Серед травмованих ‒ 11-річна дитина.
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Протягом минулої доби військові РФ завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
- Близько 5 ранку 10 травня окупанти спробували прорвати українську лінію оборони в Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності, повідомили в Міноборони.
- Також уночі росіяни посилили артилерійські обстріли по передньому краю оборони. Упродовж доби ворог на Вовчанському напрямку здійснював авіаудари з застосуванням КАБів.
- Прикордонні громади Харківської області перебувають під посиленими масовими ворожими атаками.