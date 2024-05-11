Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстріли Харківщини загинуло три людини

Поранено 11-річну дитину.

Унаслідок обстріли Харківщини загинуло три людини

Унаслідок обстрілів росіянами Харківської області загинуло три людини.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Через постійні обстріли з боку армії рф троє мирних жителів області загинули”, ‒ йдеться у повідомленні.

Дев'ять мешканців області поранені. Серед травмованих ‒ 11-річна дитина. 

Підтримайте LB.ua криптою!

Протягом минулої доби військові РФ завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

  • Близько 5 ранку 10 травня окупанти спробували прорвати українську лінію оборони в Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності, повідомили в Міноборони.
  • Також уночі росіяни посилили артилерійські обстріли по передньому краю оборони. Упродовж доби ворог на Вовчанському напрямку здійснював авіаудари з застосуванням КАБів.
  • Прикордонні громади Харківської області перебувають під посиленими масовими ворожими атаками. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies