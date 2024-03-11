Україна може отримати шість F-16 до літа і розгорнути перші вже у липні, − New York Times

До польотів на них будуть готові 12 українських пілотів.

Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.

Про це йдеться у матеріалі американської газети The New York Times.

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.

Інші країни не встановили дати доставлення своїх F-16. Речник міністерства оборони Нідерландів Юрріан Ессер заявив, що Амстердам, який пообіцяв 24 літаки, зберігатимуть їх, поки Україна не буде готова їх прийняти.

Водночас українські пілоти ще не розпочали навчання на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку НАТО також використовує для навчання своїх льотчиків.

Водночас це не означає, що українських пілотів не готують, зазначає NYT. Очікується, що 12 пілотів − менше, ніж повна ескадрильї − будуть готові до бойових польотів на F-16 до цього літа після десяти місяців навчання в Данії, Британії та Сполучених Штатах.

“Але до того моменту, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники”, − йдеться у матеріалі.

Водночас навіть ця маленька кількість літаків є довгоочікуваним прибуттям на поле бою. Останніми тижнями Росія застосувала більш агресивну повітряну підтримку, щоб завоювати позиції на сході України, використовуючи свої військові літаки для скидання керованих бомб на великі відстані в бік української лінії фронту. F-16, ймовірно, будуть озброєні ракетами малої та середньої дальності та бомбами, частково компенсуючи дефіцит боєприпасів наземного базування.

Однак західні посадовці погоджуються, що залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна надішле свої літаки, скільки їх буде надіслано, як швидко можна буде навчити пілотів і як Україна отримає достатньо людей, які зможуть належним чином обслуговувати літаки.

Військовий Альянс значно зменшує стандартний курс навчання для українських пілотів − навчання в класі, моделювання та льотні вправи. І навіть попри це процес рухається повільніше, адже пілотам довелося освоювати англійську мову та західну військову практику, щоб ефективно керувати F-16.

Видання додає, що близько 50 українських технічних фахівців проходять навчання в Данії для обслуговування та ремонту літаків та роботи з їхнім озброєнням. Для одного винищувача зазвичай потрібно від восьми до 14 осіб. Західним оборонним підрядникам доведеться супроводжувати літаки в Україну і залишатися з ними доти, доки не буде достатньо українських екіпажів для належного обслуговування літаків. А для цього можуть бути потрібні роки.

Ще одною проблемою є необхідність ремонту злітно-посадкових смуг України, що є застарілими і які пошкодила війна, що може ще більше затримати залучення винишувачів F-16 у війну.