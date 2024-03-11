Нацпол представив у Гаазі результати розслідування воєнних злочинів в Україні

Вже оголошено майже 2,5 тисяч підозр, половина з яких скерована до суду.

Українська делегація на чолі із начальником Головного слідчого управління Максимом Цуцкірідзе взяла участь у засіданні експертів, яке проходило у Штаб-квартирі Європолу в Гаазі (Нідерланди). Також до заходу долучилися представники понад 30 країн: слідчі підрозділів країн Європи, США та Канади, що спеціалізуються на розслідуваннях злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів, а також представники Євроюсту та міжнародних неурядових організацій.

Про це повідомили у Національній поліції.

"Досягнення результатів в розслідуваннях не стало б можливим без щоденної кропіткої праці. Розслідування воєнних злочинів – це сотні тисяч оглядів місць подій, обшуків, слідчих експериментів, допитів та інших слідчих дій. У сукупності з використанням передових технологій це вже дало понад 2,4 тис. складених підозр, половина з яких вже скерована до суду. Найголовніше тут те, що для засудження російських військових в національних судах ми збираємо докази та фіксуємо воєнні злочини за міжнародними стандартами, а значить – обов’язково використаємо це в міжнародних інстанціях для притягнення найвищого керівництва рф до кримінальної відповідальності та виплати репарацій нашій країні", – прокоментував Максим Цуцкірідзе.

Представники української делегації поділилися з іноземними колегами унікальними як для поліцейських навичками у розслідуванні воєнних злочинів під час активної фази війни з використанням усіх новітніх можливостей та технологій.Зазначається, що злочинців шукають за допомогою передових технологій. Зокрема, для ідентифікації осіб, які вчиняють воєнні злочини в Україні, Національною поліцією здійснюється:

розпізнавання злочинців за допомогою систем, які включають в себе мережу з понад 30 мільярдів зображень облич, отриманих з відкритих джерел в мережі інтернет;

верифікація воєнних злочинців у соціальних мережах, в тому числі — за допомогою інструментів пошуку аккаунтів соцмереж по фото Clearview та інструменту ідентифікації в соцмережах Artellence;

використання можливостей супутникового зв’язку та аналізу відео-фото матеріалів, отриманих з вилучених мобільних терміналів, камер відеоспостережень, камер відеоспостережень системи "Безпечне місто" тощо;

проведення OSINT досліджень (фото-відео матеріали, отримані в глобальній мережі);

використання міжвідомчої бази даних "Воєнний злочин", що містить відомості про 550 000 воєнних злочинців, факти скоєння воєнних злочинів та докази, виявлені під час військової агресії РФ.

Як йдеться у повідомленні, що підсистему "Воєнний злочин" створили фахівці Національної поліції України.

"Ми надали доступ до її даних всім Силам безпеки та оборони країни. Це безпрецедентний випадок: всі силові відомства країни об’єднались не тільки для знищення ворога на полі бою, а й для здійснення над ними правосуддя в національних й міжнародних судах. Ми також обмінюємось даними про воєнних злочинців з Європолом, Євроюстом та іншими міжнародними партнерами, які допомагають нам у розслідувані цих злочинів", — розповів начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Значних результатів вдалось досягнути завдяки технічному оснащенню та профільному навчанню криміналістів у США, Японії, Німеччині, Нідерландах та інших провідних країнах світу.

У Нацполіції наголосили, що зараз, завдяки допомозі міжнародних партнерів на сьогоднішній день спеціалісти-криміналісти:

залучені як оператори сучасних БПЛА, що є одним з пріоритетних напрямків фіксації зруйнованих внаслідок російських ракетних атак житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури;

створюють детальні 3-D моделі об’єктів й обставин внаслідок скоєних рф воєнних злочинів за допомогою сучасного сканера Z+F Imager 5016. Прилад дозволяє зробити це не тільки швидко, але й на відстані від зони потенційної небезпеки, адже нерідко росіяни свідомо обстрілюють місця скоєння злочинів повторно, коли поліцейські та медики прибувають туди для порятунку людей;

встановлюють ДНК-профіль людини за півтори години за допомогою мобільних приладів «ANDE RAPID DNA 6C», нерідко — із стовідсотковою ефективністю. Всього поліцейські мають 32 таких прилади: по одному в кожній області країни, а в прифронтових — по декілька.

Світ допомагає доркументувати російські злочини