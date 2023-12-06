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​У США висунули офіційні звинувачення чотирьом росіянам, причетних до воєнних злочинів в Україні

Обвинувачені допитували, били і катували американця, загрожували вбивством та інсценували його страту.

​У США висунули офіційні звинувачення чотирьом росіянам, причетних до воєнних злочинів в Україні
Меррік Гарланд
Фото: EPA

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти росіян Сурена Мкртчяна, Дмитра Будника та ще двох осіб, прізвища яких ще не встановлені та які фігурують у документі під іменами "Валерій" та "Назар".

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що звинувачення висунуто "у зв'язку з незаконним затриманням громадянина США в контексті збройного конфлікту між Росією та Україною".

Обвинувачені допитували, били і катували американця, загрожували вбивством та інсценували його страту. Після цього жертву примушували виконувати рити траншеї для армії Росії та підрозділів терористичної організації "ДНР".

"Світ став свідком жахів жорстокого вторгнення Росії в Україну, і це ж торкнулося і Міністерства юстиції США. Саме тому Міністерство юстиції перші в історії висунуло звинувачення, відповідно до Уставу США, про воєнні злочини проти чотирьох пов'язаних з Росією військовослужбовців за тяжкі злочини проти американського громадянина", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

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Офіс генпрокурора України привітав рішення Мін'юсту США і зазначив, що це - "перший випадок притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російської агресії, у рамках юрисдикції іноземних країн".

"Ідентифіковано чотирьох осіб, яких підозрюють у тому, що вони викрали постраждалого з будинку, у якому він проживав у с. Милове у Херсонській області. За інформацією американської сторони, постраждалого незаконно утримували протягом 10 днів, застосовували до нього тортури та жорстоке поводження. Били, погрожували сексуальним насильством та вбивством", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що генеральний прокурор США також подякував українському Офісу Генерального прокурора за допомогу надану у процесі розслідування.

"Офіс Генерального прокурора на постійній основі співпрацює з американськими колегами та обмінюється інформацією щодо міжнародних злочинів росії. Завдяки Меморандуму про співпрацю, який генеральний прокурор Андрій Костін та Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підписали у вересні 2022 року, ця співпраця вийшла на новий рівень та приносить відчутні результати. Ми щиро вітаємо роботу американських колег та готові й надалі всебічно сприяти та надавати усю необхідну інформацію", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що на початку листопада у США затримали чотирьох росіян за звинуваченням у постачанні до РФ технологій подвійного призначення.

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