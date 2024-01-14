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​У Давосі виступили українці, які постраждали від воєнних злочинів росіян, - Костін

Справи щодо цих злочинів вже слухаються в українських судах. Наразі загарбники вже отримали 77 вироків.

​У Давосі виступили українці, які постраждали від воєнних злочинів росіян, - Костін
Фото: Сергій Левицький

Сьогодні на четвертій зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру свої історії розповіли українці, які постраждалих від воєнних злочинів росіян.

Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

"Важливо, що сьогодні тут пролунали голоси українців, які постраждали від воєнних злочинів Росії. Один з них - 16-річний хлопець із Бучі. Російські військові вбили його батька просто у нього на очах. Також виступила дівчина - медсестра з Київщини, яка зазнала сексуального насильства від російського військового", - зазначив він.

Костін також повідомив, що справи щодо цих злочинів вже слухаються в українських судах. Наразі загарбники вже отримали 77 вироків.

"Незважаючи на те, що війна триває вже майже два роки і за цей час задокументовано 120 тисяч воєнних злочинів ворога, історії людей, які пережили це, ще шокують і наших партнерів, і нас самих", - додав генпрокурор..

Також Костін розповів про мережу всеосяжної відповідальності, яка розбудовується, аби забезпечити покарання Росії за всі її міжнародні злочини.

Вона складається з 5 ключових компонентів:

  • забезпечення ефективного розслідування на національному рівні,
  • забезпечення відповідальності за злочин агресії,
  • стратегічне партнерство з інституціями у сфері міжнародного права,
  • співпраця з країнами-партнерами
  • забезпечення виплат росією компенсацій Україні та українському народу.

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