​У Давосі виступили українці, які постраждали від воєнних злочинів росіян, - Костін

Сьогодні на четвертій зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру свої історії розповіли українці, які постраждалих від воєнних злочинів росіян.
Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний прокурор Андрій Костін.
"Важливо, що сьогодні тут пролунали голоси українців, які постраждали від воєнних злочинів Росії. Один з них - 16-річний хлопець із Бучі. Російські військові вбили його батька просто у нього на очах. Також виступила дівчина - медсестра з Київщини, яка зазнала сексуального насильства від російського військового", - зазначив він.
Костін також повідомив, що справи щодо цих злочинів вже слухаються в українських судах. Наразі загарбники вже отримали 77 вироків.
"Незважаючи на те, що війна триває вже майже два роки і за цей час задокументовано 120 тисяч воєнних злочинів ворога, історії людей, які пережили це, ще шокують і наших партнерів, і нас самих", - додав генпрокурор..
Також Костін розповів про мережу всеосяжної відповідальності, яка розбудовується, аби забезпечити покарання Росії за всі її міжнародні злочини.
Вона складається з 5 ключових компонентів:
- забезпечення ефективного розслідування на національному рівні,
- забезпечення відповідальності за злочин агресії,
- стратегічне партнерство з інституціями у сфері міжнародного права,
- співпраця з країнами-партнерами
- забезпечення виплат росією компенсацій Україні та українському народу.
- У листопаді минулого року Європол створив робочу OSINT-групу, щоб допомогти Україні розслідувати воєнні злочини Росії. Наразі 14 країн погодилися призначити спеціальні OSINT-підрозділи для підтримки пріоритетних запитів від України, інших країн та Міжнародного кримінального суду. Раніше, у вересні, президент Володимир Зеленський зустрічався з прокурором МКС Карімом Ханом. Зеленський наголосив, що вже є один історичний ордер - на арешт Путіна. "Будуть і всі інші справедливі результати", - зауважив президент.
- Улітку США передали докази воєнних злочинів Росії до МКС. Також у Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії.
- Після теракту росіян на Каховській ГЕС представники МКС відвідали затоплені райони Херсона.
- Також, за даними ООН, від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 10 233 цивільних, ще 19 289 отримали поранення. У російському полоні загинули понад 100 цивільних українців, з них - одна дитина.