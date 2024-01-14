США передали "приватне повідомлення для Ірану" щодо хуситів у Ємені, — Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені після того, як США завдали другого удару по цьому угрупованню.
Про це пише "Голос Америки".
"Ми доставили його приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", – сказав Байден, не повідомляючи жодних подробиць щодо повторного удару.
У суботу, 13 січня, США заявили, що завдали додаткового удару керованими ракетами USS Carney з есмінця, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху.
Попри те, що Іран заперечує причетність до атак хуситів у Червоному морі, країну підозрюють у постачанні хуситам зброї. В США стверджують, що іранська розвідка має вирішальне значення для того, щоб вони могли наводити напади на кораблі.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
- Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
- ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
- У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
- У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.