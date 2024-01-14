США передали "приватне повідомлення для Ірану" щодо хуситів у Ємені, — Байден

Джо Байден покидає Білий дім, 13 січня 2024 року, прямуючи до заміської резиденції Кемп-Девід на вихідні

Президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені після того, як США завдали другого удару по цьому угрупованню.

Про це пише "Голос Америки".

"Ми доставили його приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", – сказав Байден, не повідомляючи жодних подробиць щодо повторного удару.

У суботу, 13 січня, США заявили, що завдали додаткового удару керованими ракетами USS Carney з есмінця, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху.

Попри те, що Іран заперечує причетність до атак хуситів у Червоному морі, країну підозрюють у постачанні хуситам зброї. В США стверджують, що іранська розвідка має вирішальне значення для того, щоб вони могли наводити напади на кораблі.