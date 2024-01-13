Туреччина атакувала курдських бойовиків у Сирії та Іраку, – Рolitico

Туреччина атакувала через кілька годин після того, як бойовики напали на базу турецької армії в напівавтономному курдському регіоні на півночі Іраку.

Туреччина завдала авіаударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку у відповідь на чергову атаку на турецькі військові бази в Іраку, внаслідок якої загинули дев'ять турецьких солдатів, четверо отримали поранення.

Про це пише Рolitico з посиланням на міністерство оборони Туреччини.

За даними видання, турецькі літаки знищили 29 бункерів, укриттів, печер і нафтових об’єктів у регіонах Метіна, Хакурк, Гара та Канділ на півночі Іраку та на півночі Сирії.

Міністерство заявило, що ці об’єкти належать забороненим в країні Робітничій партії Курдистану (PKK) та "Загонам народної самооборони" (YPG), що є сирійсько-курдським угрупованням, яке перебуває на передовій коаліції проти "Ісламської держави" (ІДІЛ) під проводом США.

Туреччина вважає і PKK, і YPG терористичними організаціями та регулярно бомбить їхні анклави в Сирії та Іраку. Останній напад стався через кілька годин після того, як у п'ятницю бійці РПК напали на базу турецької армії в напівавтономному курдському регіоні на півночі Іраку. За даними міністерства оборони, бойовики вбили дев'ятьох турецьких солдатів і поранили ще чотирьох, втративши при цьому 15 своїх бійців.

"Ми будемо до кінця боротися з терористичною організацією PKK в межах і за межами наших кордонів", – заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Турецькі військові присутні на півночі Іраку з квітня 2022 року в рамках операції Claw-Lock. Місія має на меті знищити там плацдарм PKK і завадити їй здійснювати транскордонні партизанські рейди в Туреччину. Але Анкарі важко захистити свої бази, тепер кожні кілька тижнів відбуваються смертельні напади .

Уряд Іраку в Багдаді неодноразово закликав Анкару вивести війська, але президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв залишитися до завершення місії.

Сьогодні через загибель турецьких військових Ердоган скликав термінову нараду з питань безпеки.