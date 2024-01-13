Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скликає термінову нараду з питань безпеки за головування президента. Участь у нараді візьмуть керівники силового блоку країни, очільники МЗС та розвідки. За попередньою інформацією Міноборони в районі проведення операції “Кіготь-Замок” загинуло дев'ятеро військовослужбовців ЗС Туреччини.

Про це повідомив очільник директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун у мережі Х.

“За рішенням нашого президента, пана Реджепа Таїпа Ердогана, у суботу, 13 січня, о 14.30 у робочому офісі Dolmabahçe у Стамбулі відбудеться нарада з безпеки”, — повідомив Фахреттін Алтун.

Участь у нараді візьмуть міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, міністр національної оборони Яшар Гюлер, начальник Генерального штабу генерал Метін Гюрак і голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калін.