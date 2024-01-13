Український авангард і його хвилі
Український авангард і його хвилі
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Нардеп Безгін звинуватив Кличка у маніпуляціях, що підривають репутацію України на міжнародній арені
Нардеп Безгін звинуватив Кличка у маніпуляціях, що підривають репутацію України на міжнародній арені
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
ГоловнаСвіт

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Ракета впала у воду за 400-500 метрів від судна.

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Фото: EPA/UPG

Хусити помилково здійснили постріл по танкеру, що перевозив російську нафту, у Червоному морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на британську морську охоронну компанію Ambrey.

Ракету по танкеру з російською нафтою випустили за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден.

"Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400-500 метрів, а за нею йшли три невеликих судна", - йдеться в повідомленні Організації морських торговельних операцій Сполученого Королівства.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Постраждалих і пошкоджень внаслідок обстрілу немає.

Компанія Ambrey зазначила, що це був другий танкер з російською нафтою, який помилково обстріляли хусити.

Ймовірно, судно обстріляли помилково, на основі застарілої загальнодоступної інформації, яка пов’язує судно зі Сполученим Королівством.

Що відомо про удар по хуситах:

  • США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.

  • Згодом хусити заявили про жертви після ударів США та союзників, пообіцявши “жахливі наслідки”.

  • Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".

  • Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.

  • Сполучені Штати, Велика Британія та їхні союзники завдали ударів з повітря й моря по бойовиках – хуситах, які нині керують значною частиною Ємену. Те, що відбувається в Ємені та довкола нього, точно впливатиме і на Україну, і на всю глобальну економіку. Детальніше про те, навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну читайте у матеріалі LB.ua.

  • Удари американських і британських військових по підтримуваних Іраном силах хуситів у Ємені були "оборонними та спрямованими на збереження свободи судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу", заявив речник НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies