Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Ракета впала у воду за 400-500 метрів від судна.

Хусити помилково здійснили постріл по танкеру, що перевозив російську нафту, у Червоному морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на британську морську охоронну компанію Ambrey.

Ракету по танкеру з російською нафтою випустили за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден.

"Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400-500 метрів, а за нею йшли три невеликих судна", - йдеться в повідомленні Організації морських торговельних операцій Сполученого Королівства.

Постраждалих і пошкоджень внаслідок обстрілу немає.

Компанія Ambrey зазначила, що це був другий танкер з російською нафтою, який помилково обстріляли хусити.

Ймовірно, судно обстріляли помилково, на основі застарілої загальнодоступної інформації, яка пов’язує судно зі Сполученим Королівством.

Що відомо про удар по хуситах: