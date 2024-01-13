Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Хусити помилково здійснили постріл по танкеру, що перевозив російську нафту, у Червоному морі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на британську морську охоронну компанію Ambrey.
Ракету по танкеру з російською нафтою випустили за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден.
"Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400-500 метрів, а за нею йшли три невеликих судна", - йдеться в повідомленні Організації морських торговельних операцій Сполученого Королівства.
Постраждалих і пошкоджень внаслідок обстрілу немає.
Компанія Ambrey зазначила, що це був другий танкер з російською нафтою, який помилково обстріляли хусити.
Ймовірно, судно обстріляли помилково, на основі застарілої загальнодоступної інформації, яка пов’язує судно зі Сполученим Королівством.
Що відомо про удар по хуситах:
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США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
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Згодом хусити заявили про жертви після ударів США та союзників, пообіцявши “жахливі наслідки”.
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Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".
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Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.
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Сполучені Штати, Велика Британія та їхні союзники завдали ударів з повітря й моря по бойовиках – хуситах, які нині керують значною частиною Ємену. Те, що відбувається в Ємені та довкола нього, точно впливатиме і на Україну, і на всю глобальну економіку. Детальніше про те, навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну читайте у матеріалі LB.ua.
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Удари американських і британських військових по підтримуваних Іраном силах хуситів у Ємені були "оборонними та спрямованими на збереження свободи судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу", заявив речник НАТО.