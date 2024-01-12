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​У Сомалі четверо українців потрапили у полон бойовиків, - МЗС

Наші співгромадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН.

​У Сомалі четверо українців потрапили у полон бойовиків, - МЗС
Фото ілюстративне

Четверо українців потрапили у полон на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам. 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. 

"Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН", - зазначив Ніколенко.

Речник додав, що посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС вжити необхідних заходів. 

Українські дипломати з’ясовують усі деталі аварії та полону, стан українців, встановлюють звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій.

"Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - повідомив Ніколенко.

Що відомо про аварію вертольоту ООН у Сомалі

  • Вертоліт днями здійснив аварійну посадку в районі, який контролює ісламістське угруповання. Перед цим він зіткнувся з несправністю незабаром після зльоту з міста Беледуейн у центральній частині Сомалі, перш ніж приземлився біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд.
  • На борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців. Вертоліт також перевозив медичне приладдя і мав транспортувати поранених солдатів з Галгудууду.
  • Захопили його бойовики "Аль-Шабаб" - це угруповання, пов'язане з Аль-Каїдою. Воно веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року, намагаючись встановити власне правління на основі суворого тлумачення ісламського закону шаріату.
  • Хоча з середини 2010-х років уряду вдалося відбити бойовиків з кількох територій, “Аль-Шабаб” контролює частини території в південному та центральному Сомалі та продовжує нападати на цивільних осіб і влаштовувати напади на військові установи.
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