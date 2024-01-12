​У Сомалі четверо українців потрапили у полон бойовиків, - МЗС

Четверо українців потрапили у полон на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії.
"Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН", - зазначив Ніколенко.
Речник додав, що посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС вжити необхідних заходів.
Українські дипломати з’ясовують усі деталі аварії та полону, стан українців, встановлюють звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій.
"Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - повідомив Ніколенко.
Що відомо про аварію вертольоту ООН у Сомалі
- Вертоліт днями здійснив аварійну посадку в районі, який контролює ісламістське угруповання. Перед цим він зіткнувся з несправністю незабаром після зльоту з міста Беледуейн у центральній частині Сомалі, перш ніж приземлився біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд.
- На борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців. Вертоліт також перевозив медичне приладдя і мав транспортувати поранених солдатів з Галгудууду.
- Захопили його бойовики "Аль-Шабаб" - це угруповання, пов'язане з Аль-Каїдою. Воно веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року, намагаючись встановити власне правління на основі суворого тлумачення ісламського закону шаріату.
- Хоча з середини 2010-х років уряду вдалося відбити бойовиків з кількох територій, “Аль-Шабаб” контролює частини території в південному та центральному Сомалі та продовжує нападати на цивільних осіб і влаштовувати напади на військові установи.