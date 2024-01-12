​У Сомалі четверо українців потрапили у полон бойовиків, - МЗС

Наші співгромадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН.

Четверо українців потрапили у полон на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії.

"Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН", - зазначив Ніколенко.

Речник додав, що посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС вжити необхідних заходів.

Українські дипломати з’ясовують усі деталі аварії та полону, стан українців, встановлюють звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій.

"Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - повідомив Ніколенко.

Що відомо про аварію вертольоту ООН у Сомалі