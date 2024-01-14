Конгрес погодив новий проєкт тимчасового фінансування уряду США, — Guardian

Лідери Конгресу США погодили законопроект про тимчасове фінансування уряду США, щоб зберегти до березня та запобігти припиненню роботи уряду наприкінці наступного тижня, пише The Guardian з посиланням на американські ЗМІ.
Сенат Конгресу США домовився про те, що називається "постійною резолюцією" або "CR", яка передбачає фінансування уряду у два граничні терміни — до 1 березня та 8 березня.
Республіканці Палати представників проведуть телефонну конференцію в неділю ввечері, щоб обговорити продовження резолюції, повідомило джерело CNN.
Очікується, що текст резолюції буде опубліковано в неділю ввечері, сказав речник лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.
Шумер і спікер Палати представників Майк Джонсон оголосили минулих вихідних, що вони досягли згоди щодо показників витрат в розмірі 1,59 трильйона доларів, що стало першим кроком у процесі фінансування уряду. В угоді були визначені деякі аргументи щодо того, на що буде витрачено це фінансування.
У своїй заяві Джонсон зазначив, що загальна цифра включає 886 мільярдів доларів на оборону та 704 мільярди доларів на необоронні витрати. Але Шумер в окремій заяві сказав, що витрати, не пов’язані з обороною, становитимуть 772,7 мільярда доларів.
У четвер Джонсон провів приватні зустрічі з ультраправими республіканцями, які різко розкритикували угоду, і деякі наполягали на внесенні змін у політику кордону в обмін на те, щоб не закривати уряд.
"Я не брав жодних зобов’язань. Тож якщо ви почуєте інше, це просто неправда", — сказав Джонсон у відповідь на питання про те, чи збирається він переглянути свою угоду з Шумером.
Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні
- Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
- 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- Нині посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.