Конгрес погодив новий проєкт тимчасового фінансування уряду США, — Guardian

Лідери Конгресу США погодили законопроект про тимчасове фінансування уряду США, щоб зберегти до березня та запобігти припиненню роботи уряду наприкінці наступного тижня, пише The Guardian з посиланням на американські ЗМІ.

Сенат Конгресу США домовився про те, що називається "постійною резолюцією" або "CR", яка передбачає фінансування уряду у два граничні терміни — до 1 березня та 8 березня.

Республіканці Палати представників проведуть телефонну конференцію в неділю ввечері, щоб обговорити продовження резолюції, повідомило джерело CNN.

Очікується, що текст резолюції буде опубліковано в неділю ввечері, сказав речник лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Шумер і спікер Палати представників Майк Джонсон оголосили минулих вихідних, що вони досягли згоди щодо показників витрат в розмірі 1,59 трильйона доларів, що стало першим кроком у процесі фінансування уряду. В угоді були визначені деякі аргументи щодо того, на що буде витрачено це фінансування.

У своїй заяві Джонсон зазначив, що загальна цифра включає 886 мільярдів доларів на оборону та 704 мільярди доларів на необоронні витрати. Але Шумер в окремій заяві сказав, що витрати, не пов’язані з обороною, становитимуть 772,7 мільярда доларів.

У четвер Джонсон провів приватні зустрічі з ультраправими республіканцями, які різко розкритикували угоду, і деякі наполягали на внесенні змін у політику кордону в обмін на те, щоб не закривати уряд.

"Я не брав жодних зобов’язань. Тож якщо ви почуєте інше, це просто неправда", — сказав Джонсон у відповідь на питання про те, чи збирається він переглянути свою угоду з Шумером.

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