Якщо республіканці в Конгресі не профінансують Україну, їм доведеться дуже багато за що заплатити, – Байден

Президент США не уточнив, що саме він мав на увазі.

Джо Байден покидає Білий дім, 13 січня 2024 року, прямуючи до заміської резиденції Кемп-Девід на вихідні

Президент США Джо Байден дав короткі коментарі журналістам перед посадкою на президентський гелікоптер. Зокрема, він відповів на питання щодо фінансування України, повідомляє пресслужба Білого дому.

“Що ж, якщо мої колеги-республіканці не будуть фінансувати Україну, їм доведеться дуже багато за що платити”, – сказав Байден.

Президент не уточнив, що саме він мав на увазі.

Однак додав, що “республіканці повинні прийняти фінансування”.

Як відомо, республіканці не хочуть погоджуватися на фінансування України, поки не буде вирішене питання із укріпленням південного кордону із Мексикою. Щодо вирішення цього питання серед американських високопосадовців йдуть внутрішні переговори.

“Я вважаю, що ми маємо зробити серйозні зміни на кордоні. Я наполягав на цьому. Я готовий внести значні зміни на кордоні. Останні п’ять тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми їх досягнемо”, - також сказав Байден.