Якщо республіканці в Конгресі не профінансують Україну, їм доведеться дуже багато за що заплатити, – Байден

Президент США Джо Байден дав короткі коментарі журналістам перед посадкою на президентський гелікоптер. Зокрема, він відповів на питання щодо фінансування України, повідомляє пресслужба Білого дому.
“Що ж, якщо мої колеги-республіканці не будуть фінансувати Україну, їм доведеться дуже багато за що платити”, – сказав Байден.
Президент не уточнив, що саме він мав на увазі.
Однак додав, що “республіканці повинні прийняти фінансування”.
Як відомо, республіканці не хочуть погоджуватися на фінансування України, поки не буде вирішене питання із укріпленням південного кордону із Мексикою. Щодо вирішення цього питання серед американських високопосадовців йдуть внутрішні переговори.
“Я вважаю, що ми маємо зробити серйозні зміни на кордоні. Я наполягав на цьому. Я готовий внести значні зміни на кордоні. Останні п’ять тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми їх досягнемо”, - також сказав Байден.
- Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
- 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.