Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні

На вихідних відбулися активні дискусії за участі Білого дому щодо розблокування допомоги Україні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий йти на компроміси як у питаннях (міграційної – ред.) політики, так і в питаннях безпеки кордону”,- зазначив Кірбі.

Представник Білого дому нагадав, що кошти на безпекову допомогу Україні майже вичерпалися.

Тому, наголосив Кірбі, необхідно досягнути прогресу в цих дискусіях.