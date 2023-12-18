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Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні

Йдеться про питання міграційної політики і безпеки кордону.

Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні

На вихідних відбулися активні дискусії за участі Білого дому щодо розблокування допомоги Україні. 

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий йти на компроміси як у питаннях (міграційної – ред.) політики, так і в питаннях безпеки кордону”,- зазначив Кірбі.

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Представник Білого дому нагадав, що кошти на безпекову допомогу Україні майже вичерпалися.

Тому, наголосив Кірбі, необхідно досягнути прогресу в цих дискусіях.

  • Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу наступного тижня. Демократи намагалися домовитися і навіть пропонували провести ще одну сесію наступного тижня; Байден казав, що готовий на компроміс, а республіканці – що все підтримають, однак Білий дім мусить почати діалог з ними й погодитися на жорсткі зміни в міграційному законодавстві. Іншими словами: ніхто не хоче нічим і нікому поступатися. Докладно – в матеріалі на LB.ua.

  • Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордон, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.

  • Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.

  • Посол США Бріджит Брінк закликає виділити додатковий пакет допомоги Україні, завдяки якому Україна зможе продовжувати боротися проти Росії.
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