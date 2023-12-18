Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ГоловнаСвіт

Міноборони США витратить останні 1,07 мільярда доларів пакет військової допомоги Україні, – Bloomberg

Пентагон попереджає, що фонд допомоги військовим Україні закінчиться 30 грудня.

Міноборони США витратить останні 1,07 мільярда доларів пакет військової допомоги Україні, – Bloomberg
Фото: Пресслужба Пентагону

Міністерство оборони США наразі витратить останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нового озброєння і техніки, які замінять ті, що були вилучені зі запасів і відправлені в Україну. Фінансовий інспектор Пентагону Майкл Маккорд у листі до очільників профільних комітетів Конгресу США заявив, що коштів на фінансування військової допомоги Україні у відомства залишилось до 30 грудня.

"Після того, як ці кошти будуть виділені, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для допомоги Україні в галузі безпеки", – написав фінансовий інспектор Пентагону Майкл МакКорд у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату, передає Bloomberg

Очікується, що лист посилить тиск на Конгрес, щоб вийти з глухого кута щодо суперечки навколо 60 мільярдів доларів, про виділення яких Білий дім звернувся до Конгресу США ще у жовтні.

Проте питання фінансування залишилось відкритим, оскільки республіканці заявили, що пакет повинен включати заходи щодо посилення безпеки на кордоні США з Мексикою. Представники адміністрації Байдена намагалися домовитися із сенаторами про компромісний пакет додаткових витрат.

12 грудня адміністрація Байдена оголосила, що надсилає Україні пакет на 200 мільйонів доларів із американських поставок, який включає артилерійські снаряди, боєприпаси до стрілецької зброї та інше озброєння.

Президент Байден назвав «божевіллям» неспроможність Конгресу проголосувати за відповідне рішення, а в Білому домі попередили, що гроші для підтримки України закінчуються. Що відбувається з допомогою від США - у матеріалі Lb.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies