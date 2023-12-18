Міноборони США витратить останні 1,07 мільярда доларів пакет військової допомоги Україні, – Bloomberg

Міністерство оборони США наразі витратить останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нового озброєння і техніки, які замінять ті, що були вилучені зі запасів і відправлені в Україну. Фінансовий інспектор Пентагону Майкл Маккорд у листі до очільників профільних комітетів Конгресу США заявив, що коштів на фінансування військової допомоги Україні у відомства залишилось до 30 грудня.

"Після того, як ці кошти будуть виділені, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для допомоги Україні в галузі безпеки", – написав фінансовий інспектор Пентагону Майкл МакКорд у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату, передає Bloomberg.

Очікується, що лист посилить тиск на Конгрес, щоб вийти з глухого кута щодо суперечки навколо 60 мільярдів доларів, про виділення яких Білий дім звернувся до Конгресу США ще у жовтні.

Проте питання фінансування залишилось відкритим, оскільки республіканці заявили, що пакет повинен включати заходи щодо посилення безпеки на кордоні США з Мексикою. Представники адміністрації Байдена намагалися домовитися із сенаторами про компромісний пакет додаткових витрат.

12 грудня адміністрація Байдена оголосила, що надсилає Україні пакет на 200 мільйонів доларів із американських поставок, який включає артилерійські снаряди, боєприпаси до стрілецької зброї та інше озброєння.

Президент Байден назвав «божевіллям» неспроможність Конгресу проголосувати за відповідне рішення, а в Білому домі попередили, що гроші для підтримки України закінчуються. Що відбувається з допомогою від США - у матеріалі Lb.ua.