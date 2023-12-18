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Для просування вперед на лівобережжі Херсонщини силам оборони потрібна далекобійна зброя, – ОК "Південь"

Українські віськові продовжують контрбатарейну роботу на лівому березі Дніпра Херсонщини.

Для просування вперед на лівобережжі Херсонщини силам оборони потрібна далекобійна зброя, – ОК "Південь"
Фото: euronews.com

Щоб продовжити просування вперед на лівому березі Дніпра Херсонської області українським військовим необхідна далекобіна зброя. Про це заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Ми – Україна".

"Коли в нас є така велика перепона як широченна ріка Дніпро, нам потрібна далекобійна зброя. Та зброя, яка на великій відстані зможе забезпечувати, образно кажучи, "великий купол", який захистить підрозділи, що перебувають на відстані досяжності ворожої артилерії", – зазначає речниця.

Наталія Гуменюк підкреслює, саме в майстерності використання цієї зброї і криється весь секрет. Вона додає, що далекобійна зброя – це перспективна зброя для  можливості відкидання армії РФ та просування ЗСУ, про що Гуменюк говорила під час деокупації правого берега Херсощини.

Також речниця відзначила потенціал контрбатарейної боротьби артилерійських підрозділів. 

"Робота артилерії і робота авіації дозволить нам відкинути ворога на таку відстань, щоб просуватися уперед без значних втрат", – додала вона.

  • У листопаді в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. 
  • Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.
  • Речниця ОК "Південь" запевнила: на лівобережжі Херсонщини українські морпіхи продовжують контрбатарейну роботу та утримують захоплені плацдарми.
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