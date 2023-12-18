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Михайло Федоров анонсував у "Дії" масштабні оновлення

Зокрема, оновлять послугу внесення змін про ФОП та запустять перереєстрацію авто.

Михайло Федоров анонсував у "Дії" масштабні оновлення
Фото: Пресслужба Мінцифри

Михайло Федоров, міністр цифрової транформації, анонсував масштабні зміни у застосунку "Дія".

Як повідомив він у інтерв’ю 24 каналу, зокрема, оновлюють послугу внесення змін про ФОП. Станом на сьогодні вже працює автоматичне закриття ФОП. 

"Незабаром в кілька кліків можна буде змінити прізвище, кведи або контактну інформацію. І це відбуватиметься автоматично, без реєстратора. Тобто послуга стане комплексно-автоматичною", – сказав міністр.

Також планують запуск послуги для моряків - модернізацію процесу отримання кваліфікаційних документів. Зокрема, розширюється перелік звань, на які моряки можуть подати документи. 

Наступна послуга – єПідприємець. Вона об'єднує 8 послуг для бізнесу і дозволяє отримувати їх за однією заявою. Йдеться не тільки про реєстрацію бізнесу, а й про паралельне отримання додаткових послуг, які необхідні саме для цього підприємства.

Міністр анонсував оновлення карти укриттів та пунктів незламності. Це буде платформа, де можна зібрати всі пункти незламності й укриття, подивитися, чим вони забезпечені, побачити фото і залишити фідбек.

Найближчим часом у "Дії" стане можливою перереєстрація авто. Цю послугу запускають спільно з МВС. Вона є однією із найскладніших послуг за час побудови цифрової держави, адже залишає центри МВС монополії на купівлю-продаж авто і дозволяє людям безпосередньо купувати чи продавати авто один в одного.

Федоров також анонсував послугу розмитнення авто. Однак її запуск стане можливим тоді, коли приймуть відповідний закон про розмитнення. За інформацією міністра, до кінця року законопроєкт мають зареєструвати, а на початку 2024 - прийняти.

Чиновник наголосив, що повістки у Дії не надсилають та не планують робити цього у майбутньому.

"Повісток в Дії не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в Дії не планується взагалі", – сказав Федоров. 

Нещодавні оновлення у "Дії":

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