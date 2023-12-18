Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, в чому запорука високої ефективності діяльності ГУР.

“Жодного секрету тут немає. У нас є відповідальність. Це те, що, вибачте, старі еліти поховали в цій державі. Персональна відповідальність. Якщо ти щось зробив - ми тобі даємо все. Але якщо ти не робиш якісно (свою роботу. - Ред.), тебе ніхто не буде виправдовувати”, - зазначив Буданов під час дискусійної панелі «2024: виклики і перспективи» (проходила в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group.

Саме за таким принципом, додає очільник ГУР, Управління проходило очищення.

“Наші підходи можна вважати жорсткими, але вони працюють. Я був змушений звільнити багатьох фахових офіцерів попри їхні попередні досягнення, регалії абощо. І не тільки звільнити. Без персональної відповідальності нічого не зміниться. Якщо людина винна, а відповідальності не понесла, це відповідний мотиваційний фактор для всіх інших не робити належно”, - резюмував Кирило Буданов.