Залужний не коментуватиме дані щодо запланованого наступу: "Інакше це буде шоу"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав РБК-Україна, що не коментуватиме військові плани, зокрема про нібито запланований контрнаступ у 2024, про який писала газета Diel Welt.

Днями ця газета опублікувала дані, що головком планує новий наступ, і що Україна збирає для цього ресурси. Залужний відповів журналістам, що не може казати, що планується.

"Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому – людські життя. Про це не можна казати в жодному разі", – сказав він.

Die Welt писала, що про плани Україні свідчить її запит до США на гелікоптери, винищувачі F-16 і F-18, танки Abrmas і ракетні системи. Welt зазначає, що Залужний погодився на літній наступ лише з політичних міркувань. За даними видання, головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.

Експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге вважає, що Україна робить ставку на виснаження ворога, адже, за словами експерта, українські військові більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті.