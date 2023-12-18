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Залужний не коментуватиме дані щодо запланованого наступу: "Інакше це буде шоу"

Головком відповів журналістам стосовно публікації Die Welt.

Залужний не коментуватиме дані щодо запланованого наступу: "Інакше це буде шоу"
Фото: скрин відео з фб-сторінки Головнокомандувача ЗС України / CinC AF of Ukraine

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав РБК-Україна, що не коментуватиме військові плани, зокрема про нібито запланований контрнаступ у 2024, про який писала газета Diel Welt.

Днями ця газета опублікувала дані, що головком планує новий наступ, і що Україна збирає для цього ресурси. Залужний відповів журналістам, що не може казати, що планується.

"Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому – людські життя. Про це не можна казати в жодному разі", – сказав він.

Die Welt писала, що про плани Україні свідчить її запит до США на гелікоптери, винищувачі F-16 і F-18, танки Abrmas і ракетні системи. Welt зазначає, що Залужний погодився на літній наступ лише з політичних міркувань. За даними видання, головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами. 

Експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге вважає, що Україна робить ставку на виснаження ворога, адже, за словами експерта, українські військові більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті. 

  • Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк у матеріалі для LB писав, що наступальна операція на Запорізькому напрямку, на жаль, успішною не стала, хоч і не завершилася ще офіційно. Попри те, що Силам оборони вдалося за шість місяців просунутися на Мелітопольському напрямку на 2,5–3 км, на Токмацькому – на 8–10 км, на Бердянському — до 10 км і подолати найскладнішу лінію оборони противника – першу, ворог устояв і постійно вживає заходів, щоб зменшити розміри ділянок, на яких ми прорвалися, безперервно контратакуючи на флангах. Докладно – в тексті "Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?".
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