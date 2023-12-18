Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, що коригувала повітряні удари окупантів по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року «навів» російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу 5 людей загинуло, ще 5 – отримали важкі поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, представник запорізького "клубу воєнної реконструкції", який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій. У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.

За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.

Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до ФСБ через "зв’язкового" одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Під час обшуків у помешканнях затриманого та його поплічників вилучено вогнепальну зброю, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Також у фігурантів виявлено заборонену радянську та прокремлівську символіку.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили "Палестинцю" про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

У ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Внаслідок удару загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані.