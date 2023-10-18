У ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста, внаслідок чого двоє людей загинули, троє дістали поранення, ще троє вважаються безвісти зниклими.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram.
"Сьогодні вночі, в період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська завдали шість ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється", - написав він.
Оновлено. Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.
Також у ДСНС уточнили, що внаслідок ракетного обстрілу зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.
В результаті удару пошкоджено вісім квартир. Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу.
На місці продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, в середу, 11 жовтня, російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя, а саме Широківську територіальну громаду. Внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка.