Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.

У ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста, внаслідок чого двоє людей загинули, троє дістали поранення, ще троє вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram.

"Сьогодні вночі, в період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська завдали шість ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється", - написав він.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Оновлено. Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

Також у ДСНС уточнили, що внаслідок ракетного обстрілу зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

В результаті удару пошкоджено вісім квартир. Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, в середу, 11 жовтня, російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя, а саме Широківську територіальну громаду. Внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка.