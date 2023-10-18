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Рада оборони Херсонщини вирішила евакуювати людей з населених пунктів, де погіршилася безпекова ситуація

Наразі таких населених пунктів 34.

Рада оборони Херсонщини вирішила евакуювати людей з населених пунктів, де погіршилася безпекова ситуація
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

На засіданнях Ради оборони Херсонської області прийняте рішення про обов’язкову евакуацію з населених пунктів, де погіршилася безпекова ситуація.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

У пресслужбі додали, що зараз таких населених пунктів 34. 

В ОВА зазначили, що із евакуацією допомагають волонтери. 

Зокрема, сьогодні завдяки організаціям ADRA і Help people евакуювали 53 людини, серед них 9 дітей. 

Уточнюється, що евакуйованих жителів Херсонщини відправили до Одеси, Миколаєва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу та Вінниці.

У Херсонській ОВА нагадали, що питання щодо евакуації можна поставити за телефоном 0800 101 102.

Раніше повідомлялось, що поліцейські евакуювали всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області.

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