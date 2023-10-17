Поліцейські евакуювали всіх дітей з прифронтових сіл Донеччини

Поліцейські евакуювали всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів. Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині. Жодної дитини не залишилося в населених пунктах: Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район), Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район)", – зазначив Клименко.

Нагадаємо, у Торецькій та Мар’їнській громаді Донецької області планується масова евакуація дітей. Дітей будуть вивозити у більш безпечні місця після узгодження відповідних документів в Мінреінтеграції.