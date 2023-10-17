Всі обіцяні Америкою танки «Abrams» вже в Україні, – Пентагон

Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден. Про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл, – пише «Голос Америки».

Речник армії США в Європі та Африці повідомив, що всі українці, які тренувалися на танках із американськими силами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків.

«Ми виконали угоду. З цього моменту вони [Україна] мають визначати, коли і де вони забезпечать цей потенціал», — сказав О’Доннелл.

Зазначається, що Україні може знадобитися деякий час, перш ніж «Абрамс» відправлять на поле бою, оскільки українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти російських військ.

О'Донелл сподівається, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона використовуватиме американські танки.

«Танк «Абрамс» — чудова бронемашина, але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України боротися», — додав речник армії США.

Нагадаємо, перші «Абрамси» були передані Україні у середині вересня. Тоді О'Донелл повідомив, що лизько 200 українців пройшли практику на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині.