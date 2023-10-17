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За 600 днів повномасштабної війни в Києві одружилися 40 470 пар і народилося 29 857 немовлят

Серед новонароджених – 606 двієнь та п’ять трієнь.

За 600 днів повномасштабної війни в Києві одружилися 40 470 пар і народилося 29 857 немовлят
Фото: ru.tsn.ua

З початку повномасштабної війни в Києві одружилися 40 470 пар і народилися 29 857 немовлят.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Українці спільно борються і за можливість створювати нові родини, жити щасливо, будуючи майбутнє для наших дітей у своїй вільній Україні... За 600 днів повномасштабної війни у Києві одружилися 40 470 пар. Попри повітряні тривоги, ракетні обстріли і війну, у пологових будинках і сховищах народилися 29 857 немовлят: 15 340 хлопчиків та 14 517 дівчаток", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що серед новонароджених – 606 двієнь та п’ять трієнь.

Нагадаємо, в серпні в Україні зафіксовано найвищий показник розлучень. Найбільша кількість пар розлучилася в Києві. Для порівняння, якщо в серпні 2022 року було розлучено 335 пар, то в серпні цього року - 411 пар. Це значно перевищує навіть довоєнні показники.

На другому місці - 271 розлучення у Дніпропетровській області. На третьому - Одещина (226), Харківщина (217) на четвертому. Київщина на п'ятому місці з показником 194 розлучень. Найнижчі показники на Закарпатті (50), у Чернівецькій (53), Волинській (54) та Рівненській (56) областях.

Станом на червень в Україні зареєстровали 3 328 дистанційних шлюбів за час повномасштабного вторгнення РФ.

Як відомо, військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.

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