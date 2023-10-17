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У Києві отримали тепло жителі 1,5 тис. будинків

Також опалення вже є у 72 школах та 94 медичних закладах.

У Києві отримали тепло жителі 1,5 тис. будинків
Фото: slovoidilo.ua

У Києві уже підключили до тепла майже 1,5 тис. житловий будинків та понад 1,7 тис. будівель соціальної сфери.

Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, вже є опалення в 72 школах, 172 дитячих садках та 94 медзакладах.

До тепла також підключені 8 пологових будинків і 50 лікувальних закладів стаціонарного типу, 26 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму.

"Всі вони, нагадаю, підключаються за індивідуальними заявками керівників", – зазначив мер.

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Раніше повідомлялося, що із 16 жовтня Київ починає підключати опалення до житлових будинків через похолодання, яке, за прогнозами, станеться незабаром. Торік опалювальний сезон у Києві почали 20 жовтня.

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