У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

За останній місяць це вже третє ймовірне самогубство підлітка.

У неділю близько 12 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки в Оболонському районі Києва виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння.

Про це повідомляє поліція Києва.

Тіло 12-річної дівчинки виявили на вулиці Миколи Гулака. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

Правоохоронці встановили, що дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки. Після встановлення всіх деталей і проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння з балкона багатоповерхового будинку загинули двоє підлітків – брат і сестра. Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою "самогубство".