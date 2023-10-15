Масштабна ДТП на Львівщині: загинули троє людей

У неділю на трасі «Трускавець-Львів» зіткнулись автомобілі «Toyota Land Cruiser» та «Volkswagen Caddy». Внаслідок ДТП загинули три людини, п'ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

Про це повідомила ДСНС Львівщини.

«Рятувальники за допомогою спецобладння деблокували двох травмованих пасажирів «Volkswagen Caddy» та транспортували їх до карети швидкої допомоги. До ліквідації наслідків ДТП залучалось 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки», – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у Німеччині перекинувся переповнений мінівен, яким керував підозрюваний у контрабанді людей. Семеро осіб загинули.