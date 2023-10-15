За добу ворог обстріляв 24 населені пункти Запорізької області. Є руйнування

Також здійснено ракетні удари по Запоріжжю.

Минулої доби ворог завдав 176 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"176 ударів: ворог вів вогонь по 24 населених пунктах. Військовослужбовці РФ здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного. Також вгатили 4 авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці", – йдеться у повідомленні.

Також артилерійських ударів зазнали території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

Малашко додає, що внаслідо ударів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

Нагадаємо, за минулу добу ворог завдав авіаудару по Ізюмському районі Харківщини, де загинули двоє людей. Також, внаслідок обстрілів Херсоншини постраждав літній чоловік. Крім того, ворог обстріляв Нікопольщину. Там є руйнування.