Ворог вночі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії

Впродовж цієї ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині та Марганецькій громаді. Майже 40 снарядів було скеровано на районний центр.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь. Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей", – повідомив голова ОВА.

За інформацією Лисака, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Також у небі на Дніпропетровщиною було знищено ворожий безпілотник.

Вночі ворог завдав авіаудару по Ізюмському району Харківщини. Внаслідок влучання загинули двоє людей, ще одна жінка отримала осколкове поранення.