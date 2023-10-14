Окупанти сьогодні п’ять разів атакували Дніпропетровщину

Сьогодні російська армія п’ять разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

По Нікополю окупанти здійснили близько десятка артилерійських пострілів.

Було пошкоджено чотири житлові будинки, три господарські споруди, теплицю, паркани та дві лінії електропередачі.

“Дрон-камікадзе та близько 20 пострілів з артилерії прилетіли у населені пункти Марганецької та Мирівської громад”, − зазначив Лукашук.

Руйнування зазнали два будинки, чотири господарські споруди й лінія електропередачі.

В інших громадах області було без обстрілів, інформації про жертв та постраждалих немає.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Нагадаємо, вчора РФ обстріляла Нікополь під час рятувальної операції. Поранено двох працівників ДСНС.