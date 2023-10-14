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Окупанти сьогодні п’ять разів атакували Дніпропетровщину

Пошкоджено житлові будинки.

Окупанти сьогодні п’ять разів атакували Дніпропетровщину
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Сьогодні російська армія п’ять разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

По Нікополю окупанти здійснили близько десятка артилерійських пострілів.

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Було пошкоджено чотири житлові будинки, три господарські споруди, теплицю, паркани та дві лінії електропередачі.

“Дрон-камікадзе та близько 20 пострілів з артилерії прилетіли у населені пункти Марганецької та Мирівської громад”, − зазначив Лукашук.

Руйнування зазнали два будинки, чотири господарські споруди й лінія електропередачі.

В інших громадах області було без обстрілів, інформації про жертв та постраждалих немає.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Нагадаємо, вчора РФ обстріляла Нікополь під час рятувальної операції. Поранено двох працівників ДСНС.

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