Її винесло у води приблизно за кілометр від берега.

У прибережні води Одеської області винесло морську міну, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Її було виявлено на відстані близько кілометра від берега.

Група експертів різних служб провела “контрольований підрив міни”. Боєприпас знищено.

“Нагадуємо про дотримання правил безпеки та обмежень воєнного стану. Штормова погода, притаманна цій порі, може повторювати подібні неприємні сюрпризи”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше про морські міни на узбережжі Одеської області повідомляли у липні.