До портів "Великої Одеси" прямують три судна

До портів "Великої Одеси" напрявляється черговий караван у складі трьох суден. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

"Прямо зараз до портів Великої Одеси йде черговий караван, у складі трьох суден. Серед них:MAX EMPEROR, дедвейт - 91,8 тис. т, (портом призначення вказаний Чорноморськ); GLORIA G, дедвейт – 74,4 тис. т; і вишенька на торті – JOLANDA (на фото), дедвейтом аж 180,6 тис. т. Схоже, цей Capesize йде під завантаження рудою", – йдеться у повідомленні ЦТС.

У Центрі стратегічних стратегій додали, що вже 29 суден скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі складає - 21.

"Сумарно виходить (якщо не помиляємося) 50 суднопроходів новим коридором без ООН, рф і Туреччини", – додали у ЦТС.

Нагадаємо, з 16 вересня з портів Великої Одеси вийшли 16 суден. Їх загальний дедвейт (обсяг вантажів) склав 524 484 тонн. За цей же період до портів Великої Одеси українським зерновим коридором прибули 25 суден загальним дедвейтом 957 172 тонн.