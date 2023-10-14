Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
108 бойових зіткнень за добу. Що відбувається на фронті
108 бойових зіткнень за добу. Що відбувається на фронті
“Відріж ногу – отримаєш групу”: МОЗ відреагувало на ситуацію з пораненим бійцем у Харківській МСЕК
“Відріж ногу – отримаєш групу”: МОЗ відреагувало на ситуацію з пораненим бійцем у Харківській МСЕК
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
ГоловнаЕкономікаДержава

До портів "Великої Одеси" прямують три судна

29 суден вже скористалися тимчасовим коридором.

До портів "Великої Одеси" прямують три судна
Фото: Центр транспортних стратегій

До портів "Великої Одеси" напрявляється черговий караван у складі трьох суден. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій. 

"Прямо зараз до портів Великої Одеси йде черговий караван, у складі трьох суден. Серед них:MAX EMPEROR, дедвейт - 91,8 тис. т, (портом призначення вказаний Чорноморськ); GLORIA G, дедвейт – 74,4 тис. т; і вишенька на торті – JOLANDA (на фото), дедвейтом аж 180,6 тис. т. Схоже, цей Capesize йде під завантаження рудою", – йдеться у повідомленні ЦТС.

У Центрі стратегічних стратегій додали, що вже 29 суден скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі складає - 21.

"Сумарно виходить (якщо не помиляємося) 50 суднопроходів новим коридором без ООН, рф і Туреччини", – додали у ЦТС.

Нагадаємо, з 16 вересня з портів Великої Одеси вийшли 16 суден. Їх загальний дедвейт (обсяг вантажів) склав 524 484 тонн. За цей же період до портів Великої Одеси українським зерновим коридором прибули 25 суден загальним дедвейтом 957 172 тонн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies